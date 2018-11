Unilever change de DG, remplacé par le patron du pôle beauté

Face à la colère des actionnaires britanniques, Paul Polman, à la tête du fabricant des savons Dove et des glaces Ben & Jerry's depuis 10 ans, a dû renoncer en octobre à un projet de siège social unique aux Pays-Bas.

Unilever précise qu'Alan Jope, âgé de 54 ans, patron de la plus grande division du groupe, a été choisi après "un processus de sélection rigoureux et large". Paul Polman assurera la transition avec Alan Jope pendant six mois, ajoute l'entreprise.

Sous la houlette de Paul Polman, le groupe a généré d'importants retours aux actionnaires et est parvenu à repousser l'offre hostile de 143 milliards de dollars (126 milliards d'euros) de Kraft-Heinz en 2017.

Paul Polman s'est dit confiant dans la capacité d'Alan Jope à développer le groupe.

"Sa nomination prouve la solidité du plan de succession et du réservoir de talents d'Unilever", déclare Paul Polman cité dans le communiqué du groupe.

Les titres Unilever cotés à Londres et à Amsterdam n'ont quasiment pas réagi à cette annonce et évoluaient proches de l'équilibre à l'ouverture.

