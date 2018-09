Unilever : cotation des nouvelles actions le 24 décembre

11/09/2018 | 11:53

Unilever annonce que la cotation de ses nouvelles actions devrait commencer le lundi 24 décembre, alors que le groupe anglo-néerlandais de produits agroalimentaires et d'hygiène finalise actuellement la simplification de sa structure.



Il va en effet passer d'une structure duale (PLC et NV) à celle d'une société holding unique enregistrée aux Pays-Bas avec une cotation à Amsterdam, Londres et New York, changement qui doit s'opérer sur le week-end des 22 et 23 décembre.



En amont de cette transformation, les actionnaires NV et les détenteurs de depository receipts tiendront leurs assembles générales le 25 octobre à Rotterdam, et les actionnaires PLC feront de même le lendemain à Londres.



