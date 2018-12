Unilever : deuxième phase des rachats d'actions finalisée

03/12/2018 | 10:26

Unilever a fait part vendredi soir de l'achèvement de la deuxième phase de son programme de rachats d'actions, phase représentant une valeur de marché équivalente à trois milliards d'euros.



Du 20 juillet au 30 novembre, le géant anglo-néerlandais des produits de consommation courante -détenteur par exemple des marques Lipton, Amora, Dove ou Signal- a ainsi racheté 30.576.447 actions 'NV' et 31.458.088 actions 'PLC'.



En tout, Unilever a donc racheté des actions pour une valeur de marché équivalente à six milliards d'euros, en ligne avec son objectif de rendre à ses actionnaires les recettes après impôts de la cession de ses activités 'spreads' (pâtes à tartiner et margarines).



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.