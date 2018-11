Unilever : nouveau directeur général au 1er janvier

29/11/2018 | 08:44

Unilever annonce le prochain départ en retraite de son directeur général (CEO) Paul Polman et son remplacement, à partir du 1er janvier prochain, par l'actuel président de la division beauté et soins personnels, Alan Jope.



CEO d'Unilever depuis plus de 10 ans, Paul Polman prendra part à une période de transition durant tout le premier semestre 2019 et ne quittera donc le géant des produits de consommation courante que début juillet.



Président de la division beauté et soins personnels depuis 2014, Alan Jope fait partie de l'équipe de direction du groupe depuis 2011. Le nom de son successeur dans ses fonctions actuelles doit être annoncé rapidement.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.