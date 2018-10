Unilever : partenariat avec Veolia pour l'emballage

24/10/2018 | 12:38

Les groupes Unilever et Veolia annoncent ce jour la conclusion d'un partenariat en matière d'emballage durable.



Concrètement, ce partenariat vise à 'travailler de concert sur les technologies émergentes en vue de créer une économie circulaire du plastique dans différentes géographies, à commencer par l'Inde et l'Indonésie'.



Ainsi, le travail se focalisera sur la collecte des matériaux recyclables : Veolia travaillera avec Unilever à la mise en oeuvre de solutions de collecte d'emballages usagés, à l'augmentation de la capacité de recyclage et au développement de nouveaux process et modèles économiques.







