Unilever : serait mieux disant que Nestlé en Inde

28/11/2018 | 11:14

Selon le Financial Times (FT), Unilever aurait coiffé Nestlé sur le poteau et serait entré en négociations exclusives en vue de racheter la division indienne de nutrition de GlaxoSmithKline (GSK), qui comprend la boisson maltée Horlicks, très populaire dans ce pays.



Le prix envisagé serait de quatre milliards de dollars, soit l'équivalent de 3,5 milliards d'euros au cours du jour.



Le FT ajoute que le groupe anglo-néerlandais l'aurait ainsi emporté face à Nestlé, qui était également intéressé par cet actif. Le géant américain Coca-Cola faisait aussi partie des finalistes, mais son intérêt se serait dernièrement refroidi en raison du prix demandé, ajoute le quotidien britannique des affaires.



Le cas échéant, Unilever pourrait donc se renforcer encore en Inde, qui est déjà son premier marché émergent.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.