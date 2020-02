Italie/coronavirus: au moins 11 villes à l'isolement, près de 80 cas

répétition avec prénom corrigé au 8e paragraphe, merci bien lire Angelo et non Antonio

ROME (awp/afp) - Le gouvernement italien a annoncé samedi la mise en isolement d'au moins 11 villes, principalement en Lombardie (nord), après la découverte de près de 80 cas de nouveau coronavirus et deux décès entre vendredi et samedi.

"Dans les zones considérées comme des foyers, ni l'entrée ni la sortie ne sera autorisée sauf dérogation particulière", a déclaré devant la presse le Premier ministre italien Giuseppe Conte.

Le chef du gouvernement a aussi annoncé la fermeture des entreprises et des établissements scolaires de ces zones ainsi que l'annulation de tous les évènements publics (carnavals, compétitions sportives, sorties scolaires, etc.).

Le foyer principal se trouve autour de Codogno, à 60 km de Milan. Dans cette ville et dans neuf localités voisines, tous les lieux publics (bars, mairies, bibliothèques, écoles) sauf les pharmacies avaient été fermés dès vendredi soir.

La plupart des cas de Lombardie sont partis d'un cadre de 38 ans de la multinationale Unilever, hospitalisé depuis mercredi à Codogno, en soins intensifs, et qui a pu être transféré samedi à Pavie dans un établissement plus adapté. Sa femme enceinte de 8 mois est contaminée, ainsi qu'un ami, des habitués d'un bar et les médecins qui l'ont soigné au début.

Le gouvernement a adopté en conseil des ministres un décret-loi qui isole de facto cette zone qui compte plus de 50.000 habitants. M. Conte a indiqué que des points de contrôle allaient être mis en place et qu'au besoin, il enverrait l'armée et toutes les forces de l'ordre nécessaires.

L'autre foyer se trouve dans le village de Vo' Euganeo, en Vénétie (nord-est). C'est de là qu'était originaire le premier ressortissant italien - et européen - à décéder alors que cet homme de 78 ans avait testé positivement au nouveau coronavirus.

Au total, 79 personnes ont été contaminées en Italie par le virus dont deux sont décédées - une femme de 77 ans est morte près de Codogno dans la nuit-, a annoncé le chef de la protection civile, Angelo Borelli.

Ces chiffres incluent trois personnes infectées hors d'Italie, dont deux touristes chinois, et un jeune considéré comme guéri.

La majorité des nouvelles contaminations sont intervenues en Lombardie (54 cas), autour de Codogno, et en Vénétie (17 cas). M. Borelli a aussi cité deux cas en Emilie-Romagne, voisine de la Lombardie, et un dans le Piémont, qui dériveraient du foyer de Codogno.

fka/ybl/plh