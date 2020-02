Pas de patient zéro pour le foyer de coronavirus en Lombardie (officiel)

ROME (awp/afp) - La personne jusqu'alors considérée comme à l'origine d'une cinquantaine de cas de contamination au nouveau coronavirus en Lombardie (nord de l'Italie) ne peut pas être le patient zéro, à l'origine de l'épidémie, a assuré samedi le vice-ministre de la Santé.

"Sur la base des tests effectués, elle n'a pas développé les anticorps", a expliqué le ministre adjoint Pierpaolo Sileri.

Depuis l'annonce vendredi de ce premier cas suivi rapidement par des dizaines d'autres autour de la ville de Codogno où était hospitalisé Mattia, 38 ans, les médias avaient donné comme hypothèse qu'il ait pu être contaminé par un ami revenu en janvier de Chine.

C'est cet ami qui avait dans un premier temps été considéré comme un possible "patient zéro". Mattia, cadre de la multinationale américaine Unilever, avait dîné avec lui à plusieurs reprises.

Placé en soins intensifs et intubé, il a pu être transféré samedi de Codogno dans un hôpital plus important à Pavie.

L'Italie a été vendredi le premier pays européen à déplorer le décès d'un de ses ressortissants, un maçon de 78 ans mort en Vénétie, suivi samedi d'une résidente de 77 ans d'un village proche de Codogno, depuis le début de l'épidémie de pneumonie virale en Chine en décembre.

La péninsule est aussi le pays européen comptant le plus de cas avec au moins une soixantaine de personnes testées positives au nouveau coronavirus dont 46 en Lombardie et 12 en Vénétie ainsi qu'un cas à Turin, une personne qui avait couru un marathon avec le cadre de Codogno.

Une dizaine de villes ont été placées en semi-confinement (les lieux publics y sont fermés, sauf quelques magasins de première nécessité et les pharmacies de garde) avec plus de 50.000 personnes priées de rester chez elles et d'éviter les endroits clos.

Le Premier ministre Giuseppe Conte s'est réuni avec la protection civile toute la journée puis a organisé un conseil des ministres extraordinaire.

De nouvelles mesures pour contenir l'épidémie sont attendues dont peut-être la mise en quarantaine de personnes jugées à risque dans des structures militaires de Lombardie.

fka/mm