Unilever: chiffre d'affaires trimestriel en baisse de 3,1%

La Haye (awp/afp) - Le géant néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a fait état jeudi d'une baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et annoncé la séparation dans une entité distincte de sa gamme de thé, dont la marque Lipton.

Le chiffre d'affaires d'Unilever, qui ne publie pas de bénéfice net sur la période, s'est établi à 13,3 milliards d'euros (environ 14,3 milliards de francs suisses), en baisse de 3,1%, en raison notamment de taux de changes défavorables, a indiqué dans un communiqué le groupe.

Unilever avait annoncé en janvier une révision stratégique de sa gamme de thé - notamment connue pour sa marque Lipton - qui avait connu une croissance tirée par les prix, mais les volumes avaient diminué en raison de la demande modérée des consommateurs de thé noir sur les marchés développés.

"L'équilibre entre les marques de thé et les zones géographiques d'Unilever et toutes les plantations de thé ont un avenir passionnant, et ce potentiel peut être réalisé au mieux en tant qu'entité distincte", a déclaré le groupe.

"Un processus va maintenant commencer pour mettre en oeuvre la séparation, qui devrait s'achever d'ici la fin de 2021", a-t-il poursuivi.

La branche de thé d'Unilever a généré un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2019.

Les ventes sous-jacentes au deuxième trimestre sont en baisse de 0,1%, avec une baisse des volumes (0,3%) et une hausse des prix (0,2%).

Unilever a annoncé en juin la fusion de ses entités néerlandaise et britannique en une société-mère unique basée à Londres, Unilever PLC, deux ans après avoir échoué à déplacer son siège aux Pays-Bas.

Le fabricant des glaces Ben and Jerry's et du savon Dove estime qu'il sera plus réactif face aux défis qui l'attendent, dont ceux posés par la pandémie de Covid-19, en mettant fin à cette bicéphalie vieille de 90 ans.

afp/lk