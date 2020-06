Unilever fusionne ses entités néerlandaise et britannique

La Haye (awp/afp) - Le géant de l'alimentation et des cosmétiques Unilever va fusionner ses entités néerlandaise et britannique en une société-mère unique basée à Londres, Unilever PLC. La décision intervient deux ans l'échec du transfert de son siège aux Pays-Bas, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Le fabricant des glaces Ben and Jerry's et du savon Dove estime qu'il sera plus réactif face aux défis qui l'attendent, dont ceux posés par la pandémie de Covid-19, en mettant fin à cette bicéphalie vieille de 90 ans. Mais sa présence et ses opérations dans les deux pays "resteront inchangés", et il continuera d'être coté à Londres et à Amsterdam, a-t-il souligné.

Cette décision prise à l'issue d'un examen de 18 mois devrait apporter des "avantages considérables", espère l'entreprise. La structure duale peut se révéler un handicap, par exemple lorsqu'il s'agit de vendre des entités du groupe. "Il est également clair que la pandémie de Covid-19 créera un environnement commercial dans lequel il sera extrêmement important d'avoir autant de flexibilité et de réactivité que possible", explique le groupe.

Unilever est né en 1930, issu de la fusion du producteur de margarine néerlandais Margarien Unie avec le savonnier britannique Lever Brothers. Il est depuis devenu un géant mondial de l'agroalimentaire, avec dans son portefeuille des marques telles que le thé Lipton, la crème glacée Magnum ou les aliments Knorr.

En 2018, Unilever a tenté de déplacer le siège de l'entreprise de Londres vers le port néerlandais de Rotterdam. Mais il a dû reculer après une révolte des actionnaires en Grande-Bretagne, car ce projet aurait mis fin à sa cotation à Londres.

afp/vj