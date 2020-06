Unilever simplifie sa structure pour devenir une entreprise britannique

La Haye (awp/afp) - Le géant de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever va fusionner ses entités néerlandaise et britannique en une société-mère unique basée à Londres, Unilever PLC, deux ans après avoir échoué à déplacer son siège aux Pays-Bas, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué.

Le fabricant des glaces Ben and Jerry's et du savon Dove estime qu'il sera plus réactif face aux défis qui l'attendent, dont ceux posés par la pandémie de Covid-19, en mettant fin à cette bicéphalie vieille de 90 ans.

Mais sa présence et ses opérations dans les deux pays "resteront inchangés", et il continuera d'être coté à Londres et à Amsterdam, a-t-il souligné.

Cette décision prise à l'issue d'un examen de 18 mois devrait apporter des "avantages considérables", espère l'entreprise.

La structure duale peut se révéler un handicap, par exemple lorsqu'il s'agit de vendre des entités du groupe. "Il est également clair que la pandémie de Covid-19 créera un environnement commercial dans lequel il sera extrêmement important d'avoir autant de flexibilité et de réactivité que possible", explique le groupe.

En 2018, Unilever avait tenté de déplacer le siège de l'entreprise de Londres vers le port néerlandais de Rotterdam. Mais il avait dû reculer après une révolte des actionnaires au Royaume-Uni, car ce projet aurait mis fin à sa cotation à Londres.

Le gouvernement britannique s'est quant à lui immédiatement félicité de l'annonce d'Unilever, qui survient en pleines négociations tendues avec l'UE sur le Brexit.

"Ravi de voir les propositions d'Unilever pour devenir une entreprise pleinement britannique - un clair vote de confiance envers le Royaume-Uni", s'est réjoui sur Twitter Alok Sharma, ministre en charge des Entreprises.

Pour Sophie Lund-Yates, analyste chez Hargreaves Lansdown, il s'agit d'une "surprise" et d'un complet changement de pied après l'échec du plan de 2018.

Selon elle, avoir une structure unique "rend les choses plus faciles comme en cas de cessions" et lui permet "d'être dans les meilleures dispositions pour se relancer" après la pandémie et sur fond de ventes décevantes ces derniers temps.

Mais selon elle, "la grande question maintenant c'est de savoir si les actionnaires aux Pays-Bas vont faire dérailler ce plan comme leurs homologues britanniques en 2018".

Unilever est né en 1930, issu de la fusion du producteur de margarine néerlandais Margarien Unie avec le savonnier britannique Lever Brothers. Il est depuis devenu un géant mondial de l'agroalimentaire, avec dans son portefeuille des marques telles que le thé Lipton, la crème glacée Magnum ou les aliments Knorr.

