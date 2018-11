UNIN ACQU : Bioceres et Union Acquisition Corp. annoncent l'exécution d'une convention définitive d'échange d'actions

La transaction permettra à Bioceres de saisir d'importantes opportunités de croissance sur les marchés mondiaux de technologies agricoles

Bioceres, un chef de file latino-américain de la biotechnologie agricole (la "Société"), et Union Acquisition Corp. (NYSE: LTN) ("UAC"), une société d'acquisition à finalité spécifique, ont annoncé aujourd'hui l'exécution d'une convention définitive d'échange d'actions (la "Convention d'échange"), en vertu de laquelle Bioceres apportera son activité de solutions agricoles en échange de titres d'UAC. Cette transaction devrait déboucher sur une société fusionnée avec une valeur d'entreprise initiale anticipée d'environ 456 millions USD, ne prévoyant aucun rachat d'actions publiques d'UAC. Immédiatement après la finalisation de la transaction, UAC changera de nom pour devenir Bioceres Crop Solutions et continuera sa cotation à la Bourse de New York ("NYSE") pour ses actions et ses bons de souscription sous les nouveaux symboles "BIOX" et "BIOX WS", respectivement.

La transaction, qui devrait être clôturée durant le premier trimestre 2019, est sujette aux conditions de clôture usuelles, y compris l'obtention de l'approbation requise des actionnaires d'UAC. Aucune condition de liquidités minimum n'est appliquée à la clôture. Avec le produit de cette transaction restant après tout rachat éventuel d'actions publiques d'UAC, Bioceres consolidera, jusqu'à 80%, sa participation de propriété dans la filiale clef Rizobacter. À la suite de la finalisation du regroupement d'entreprises, la société fusionnée sera dirigée par Federico Trucco, chef de la direction de Bioceres. Kyle Bransfield et Juan Sartori, qui sont actuellement membres du conseil d'administration d'UAC, rejoindront le conseil d'administration de la société fusionnée.

UBS Investment Bank agit en qualité de conseiller exclusif en marchés de capitaux auprès d'UAC. Atlantic-Pacific Capital, Inc., Ladenburg Thalmann & Co. Inc. et Brookline Capital Markets, LLC, une division de CIM Securities, LLC, agissent en qualité de conseillers en F&A auprès d'UAC. Arnold & Porter Kaye Scholer LLP et Graubard Miller agissent en qualité de conseillers juridiques auprès d'UAC. Linklaters LLP et Marval O’Farrell & Mairal agissent en qualité de conseillers juridiques auprès de Bioceres.

Juan Sartori, président du conseil d'UAC, déclare: "En tant qu'investisseur dans le secteur agricole mondial, investir dans un pionnier agritech qui s'est imposé comme chef de file en Amérique latine est une opportunité unique. Nous pensons que le potentiel de croissance mondiale de des produits de la gamme HB4 de Bioceres représente une opportunité d'investissement qui ne se présente que rarement."

Kyle Bransfield, chef de la direction d'UAC, déclare: "Nous sommes fiers de collaborer avec une société dont les produits biotechnologiques novateurs fournissent, de manière écologiquement responsable, des solutions au défi grandissant de la pénurie alimentaire au niveau mondial. Nous avons été très impressionnés par l'équipe de direction de Bioceres, et nous nous réjouissons à l'idée de ce partenariat."

Federico Trucco, chef de la direction de Bioceres, déclare: "Cette transaction est l'aboutissement d'un objectif très important que nous avions pour 2018, à savoir devenir une entreprise cotée à la Bourse de New York. Nous pensons être à un point d'inflexion dans l'histoire de notre Société. Le produit de cette transaction devrait nous permettre de lancer efficacement nos technologies novatrices et de continuer à élargir notre présence mondiale. En outre, nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien d'UAC dans ce processus et sur leur future contribution dans notre activité."

Des informations supplémentaires relatives au regroupement des sociétés seront communiquées dans un rapport sur formulaire 8-K, qui comprendra une présentation pour les investisseurs, et qui sera déposé auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") le 8 novembre 2018. Le rapport sera disponible sur le site de la SEC www.sec.gov. Les investisseurs sont invités à consulter ces documents.

Informations sur la téléconférence

Bioceres et UAC tiendront une téléconférence conjointe à 12h00 EST le 9 novembre 2018 pour parler du regroupement des sociétés avec les investisseurs. La téléconférence sera modérée par Federico Trucco, chef de la direction de Bioceres; Kyle Bransfield, chef de la direction d'UAC; et Enrique Lopez Lecube, directeur financier de Bioceres.

Numéro d'accès à la téléconférence:

les parties intéressées peuvent écouter les remarques préparées, par téléphone en composant le 1 (877) 637 0581 (gratuit depuis les États-Unis), ou le 1 (470) 279 3841 (depuis l'international), puis en tapant le code: 34124.

Un enregistrement sera disponible de 14h00 ET le 9 novembre 2018 à 11h59 ET le 16 novembre 2018, en composant le 1 (855) 783 9457 (depuis les États-Unis), ou le 1 (470) 280 0793 (depuis l'international) puis en tapant le: 34124#.

À propos de Bioceres

Bioceres est un fournisseur entièrement intégré de solutions de productivité des cultures, y compris les graines, les caractéristiques des graines, les traitements des graines, les produits biologiques, les additifs et engrais de haute qualité. À la différence de la plupart des acteurs du secteur qui se spécialisent dans une technologie, une chimie, un produit, la condition ou l'étape de développement de plantes, Bioceres a mis au point une plateforme pluridisciplinaire et multi-produit capable de fournir des solutions sur l'intégralité du cycle des cultures, depuis la préplantation jusqu'au transport et au stockage. La plateforme de Bioceres est conçue pour commercialiser de manière rentable des technologies à haute valeur ajoutée via une approche d'architecture ouverte. Le siège et les opérations principales de Bioceres se trouvent en Argentine, qui est son premier marché final ainsi qu'un des plus grands marchés mondiaux de cultures OGM. Via sa principale filiale opérationnelle, Rizobacter, la Société jouit d'une présence internationale en pleine expansion, tout particulièrement au Brésil et au Paraguay. Bioceres s'appuie sur sa relation avec ses actionnaires historiques, dont beaucoup d'entre eux sont des chefs de file agricoles et des acteurs clefs sur les marchés finaux de Bioceres, afin d'augmenter l'adoption de ses produits et technologies.

Résumé des investissements de Bioceres:

Position dominante dans les marchés agricoles en pleine croissance, présentant une dynamique favorable, avec un focus sur les actifs biologiques spécialisés dans la protection des cultures, la nutrition et les graines.

Chef de file mondial de la technologie de tolérance à la sécheresse (gamme de produits HB4), la seule technologie de son genre disponible aujourd'hui pour la production de soja.

Par l'intermédiaire de la marque Rizobacter, Bioceres est un leader mondial de la production et de la vente de produits biologiques à base de soja, avec plus de 20% de part de marché dans les inoculants.

Plateforme élargie de distribution et d'activités commerciales avec plus de 700 distributeurs dans le monde et des ventes dans 25 pays différents.

Historique éprouvé de solides résultats financiers.

À propos d'UAC

Union Acquisition Corp. est une société à vocation non-spécifiée conçue en vue d'une fusion, d'un échange d'actions, d'acquisition d'actifs, d'achat de titres, de recapitalisation, de réorganisation, ou autre regroupement similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités. Les efforts d'UAC pour identifier une activité commerciale prospective ne sont pas limitées à une industrie ou à une région géographique particulière, même si la Société s'est déjà concentrée sur des activités cibles en Amérique latine. La Société est dirigée par Juan Sartori, président du CA de la Société et président du CA et fondateur d'Union Group, et par Kyle P. Bransfield, chef de la direction de la Société et associé chez Atlantic-Pacific Capital, Inc.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comprend des "énoncés prospectifs" au sens des dispositions de règle refuge (safe harbor) du United States Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes tels que "prévoir, avoir l'intention de, chercher, cibler, anticiper, penser, attendre, estimer, planifier, projeter" et autres expressions similaires qui prédisent ou indiquent des événements ou tendances à venir, ou qui ne sont pas des énoncés de nature historique. Les énoncés prospectifs incluent les estimations financières. Les énoncés prospectifs relatifs aux revenus, bénéfices, performances, stratégies, prévisions et autres aspects des activités d'UAC, Bioceres ou la société fusionnée après la finalisation du regroupement, sont basés sur des attentes actuelles qui sont sujettes à des risques et incertitudes connus ou inconnus, qui pourraient provoquer des variations substantielles entre les résultats réels et les attentes exprimées ou suggérées par les énoncés prospectifs. Ces facteurs incluent, sans toutefois s'y limiter: (1) tout événement, changement ou circonstance qui pourrait déboucher sur la résiliation de la Convention d'échange et du regroupement d'entreprises envisagé ici; (2) la capacité à finaliser les transactions envisagées par la Convention d'échange en raison de la non obtention de l'approbation par les actionnaires, ou d'autres conditions de clôture de la Convention d'échange; (3) la capacité d'UAC à continuer à satisfaire les normes applicables de cotation de la Bourse de New York; (4) le risque que la proposition de regroupement d'entreprises interfère avec les plans actuels et les opérations de Bioceres en raison de la présente annonce et de la réalisation des transactions décrites ici; (5) la capacité à reconnaître les avantages anticipés du regroupement d'entreprises proposé, qui peut être affectés par, entre autres, la concurrence, la capacité de la société fusionnée à se développer et à gérer sa croissance de manière rentable, le maintien de relations avec les clients et fournisseurs, et la rétention de son personnel d'encadrement et employés clefs; (6) les coûts liés au regroupement d'entreprises proposé; (7) les changements dans les lois ou réglementations applicables; (8) la possibilité que Bioceres soit négativement affecté par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels; et (9) les autres risques et incertitudes indiqués périodiquement dans la déclaration d'enregistrement définitif d'UAC en relation avec le regroupement d'entreprises proposé et la procuration/le prospectus contenu(e) ici, y compris ceux de la section "Risk Factors", et dans les autres documents déposés et qui seront déposés par UAC auprès de la SEC. Les investisseurs sont avertis de ne pas accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date de leur formulation. UAC et Bioceres rejettent toute obligation de mise à jour ou de révision des énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Toute personne utilisant la présentation le fait à son propre risque, et aucune responsabilité n'est acceptée pour les pertes pouvant résulter, directement ou indirectement, d'une telle utilisation. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable en relation avec les hypothèses contenues ici. Les énoncés prospectifs présents dans ce communiqué sont valables à la date de cette communication. Bien qu'UAC puisse périodiquement mettre volontairement à jour les énoncés prospectifs ci-dessus, la Société rejette toute obligation de le faire à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements d'hypothèses ou autre, à l'exception des cas requis par la législation applicable en matière de valeurs mobilières.

Informations supplémentaires et où les trouver

Pour des informations supplémentaires sur la transaction proposée, veuillez consulter le rapport actuel de l'UAC sur formulaire 8-K, qui sera déposé sous peu.

En relation avec la transaction proposée, UAC déposera une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4, qui comprendra une procuration/un prospectus préliminaire d'UAC. Une fois la déclaration d'enregistrement déclarée en vigueur par la SEC, UAC enverra une procuration/un prospectus définitif et les documents connexes à ses actionnaires.

Il est conseillé aux investisseurs et porteurs de titres d'UAC de lire, le cas échéant, la procuration/le prospectus préliminaire, et leurs éventuels amendements, et la procuration/le prospectus définitif en relation avec la sollicitation de procuration d'UAC pour sons assemblée extraordinaire des actionnaires qui aura lieu pour approuver la transaction proposée étant donné que la procuration/le prospectus définitif contiendra des informations importantes sur la transaction proposée et sur les parties de la transaction proposée.

Les actionnaires pourront également obtenir, gratuitement, des copies de la déclaration d'enregistrement, y compris de la procuration/du prospectus, et du formulaire 8-K, annonçant l'entrée sur la Convention d'échange, sur le site de la SEC www.sec.gov, ou sur simple demande à: Union Acquisition Corp., 400 Madison Ave., Suite 11A, New York, NY 10017.

Aucune offre ni sollicitation

Le présent communiqué est à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d'offre d'achat de valeurs mobilières ou une sollicitation de vote dans une juridiction en vertu des transactions proposées ou autres. Aucune vente, aucune émission ni aucun transfert de valeurs mobilières ne peut être effectué dans une juridiction dans laquelle l'offre, la sollicitation ou la vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification d'après la législation sur les valeurs mobilières de la juridiction en question. Aucune offre de valeurs mobilières ne peut être formulée, sauf par le biais d'un prospectus répondant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel qu'amendé.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

