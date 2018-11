UFF Banque : baisse de 8% du PNB au 3e trimestre

09/11/2018 | 10:10

UFF (Union Financière de France) Banque affiche un Produit Net Bancaire de 49,5 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2018, en repli de 8% en comparaison annuelle. Le PNB cumulé à fin septembre s'établit ainsi à 154,8 millions, en diminution de 4%.



'Le contexte fiscal encore incertain pour nos clients et la volatilité accrue sur les marchés financiers pèsent sur notre collecte commerciale et sur nos revenus depuis le début de l'année', déclare le directeur général Julien Brami.



Forte de sa solidité financière, UFF poursuit ses investissements dans la transformation de ses outils et de ses process et travaille sur le lancement de son offre de crédit qui, après une phase pilote de plusieurs mois, devrait être déployée début 2019.



