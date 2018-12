UFF Banque : nouveau représentant d'Aviva France au conseil

13/12/2018 | 10:23

L'Union Financière de France (UFF) Banque annonce la désignation de Dominico de Carvalho en qualité de représentant permanent d'Aviva France au sein du conseil d'administration, en remplacement de Pascal Roché.



Dominico de Carvalho présente plus de 14 ans d'expérience dans le conseil et l'audit dédiés au secteur de l'assurance. Il a intégré les équipes risques d'Aviva France en décembre 2017 et a été nommé directeur des risques et membre du Comex en mars 2018.



