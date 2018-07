UFF : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2018

COMMUNIQUEde Presse

PARIS, LE 30 JUILLET 2018

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2018

UFF annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2018.

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adressewww.uff.net, dans la rubrique « Rapport Financiers ».

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, la société fête cette année ses cinquante ans. L'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de près de 1 500 salariés, dont 1 150 dédiés au conseil.

Au 30 juin 2018, l'Union Financière de France compte 206 500 clients, dont 184 500 particuliers et 22 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

