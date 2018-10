UFF : Nominations de Patrick Butteau et Franck Ziolkowski

COMMUNIQUEde Presse

PARIS, LE 23 OCTOBRE 2018

Patrick Butteau est nommé Directeur Général Déléguéde l'Union Financière de France Banqueet Franck Ziolkowski est nommé administrateur représentant les salariés.

Patrick Butteau a été nommé, par le Conseil d'Administration de l'Union Financièrede France Banque, Directeur général délégué le 23 octobre 2018.

Patrick Butteau garde sous sa responsabilité la direction de la distribution, de l'expérience et des services clients au sein de l'UFF. Il conserve la direction générale de CGP Entrepreneurs.

Eléments biographiques

Après avoir occupé diverses fonctions au sein des directions commerciale, services clients et marketing, Patrick Butteau est nommé Directeur commercial et distribution de la région Paris-Ile de France d'Axa en 2008. En 2009, il rejoint le groupe Aviva et devient successivementDirecteur commercial courtage (2009-2013), puis Directeur général d'Épargne Actuelle (2013-2018). Il rejoint l'UFF en avril 2018 en qualité de Directeur de la stratégie et du développement de la distribution.

Lors de sa séance du 23 octobre 2018, le Conseil d'Administration a égalementnommé Monsieur Franck Ziolkowski en qualité d'administrateur représentantles salariés.

Eléments biographiques

Rentré à l'UFF en 1994 à l'agence de Lille,en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, il est nommé en 1995 Responsable commercial pour la région Sambre-Hainaut. De 1998 à 2007 il devient Responsable commercial de toute la région Lilloise. Il est depuis 2008 Directeur entreprise de la région Hauts de France.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, la société fête cette année ses cinquante ans. L'Union Financière de France est unebanque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte,comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyenterme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et estcomposée de près de 1 500 salariés, dont 1 150 dédiés au conseil.

Au 30 juin 2018, l'Union Financière de France compte 206 500 clients, dont 184 500 particuliers et 22 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

