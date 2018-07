UFF : bénéfice net semestriel stable

30/07/2018 | 18:57

L'activité commerciale globale de la banque conseil en gestion de patrimoine Union Financière de France s'inscrit à 776 millions d'euros pour le premier semestre 2018, en retrait de 9% par rapport à la même période en 2017.



'L'activité du réseau salarié (-9%) évolue de manière contrastée selon les secteurs. (...) La baisse d'activité des réseaux d'indépendants et partenaires (-11%) est liée pour partie à la fin d'un partenariat sur l'immobilier intervenue au 2ème semestre 2017', commente UFF.



La collecte nette ressort à 70 millions d'euros (7 millions au 1er semestre 2017) grâce à une baisse significative des volumes de rachat (-15%), conjuguée à la diminution des remboursements de fonds à terme (-16 ME contre -29 ME à fin juin 2017).



Le Produit Net Bancaire ressort quant à lui à 105,3 millions d'euros, en retrait de 2%. 'La baisse de l'activité sur les valeurs mobilières, l'immobilier direct et les SCPI, en partie compensée par la progression de l'assurance vie, se répercute à hauteur de -7% sur les commissions de placement. Les commissions sur en-cours sont en hausse de 3%, en lien avec la hausse des actifs moyens gérés (+3%)', précise la direction.



Le résultat d'exploitation s'inscrit en baisse de 11%, à 14,2 millions d'euros, avec un bénéfice net presque stable (-2%), à 12,8 millions d'euros.





