UFF : présentation d'un nouveau plan stratégique

13/12/2018 | 11:10

L'Union Financière de France (UFF), banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, dévoile son nouveau plan stratégique avec pour ambition de doubler sa base de clientèle patrimoniale pour atteindre 300.000 foyers conseillés à moyen terme.



Pour créer les conditions de cette dynamique, elle a décidé d'engager un important plan d'investissements qui seront essentiellement humains et technologiques, 'en lien direct avec la profonde transformation digitale que vit actuellement l'industrie financière'.



Une enveloppe de plus de 20 millions d'euros sur les trois prochaines années sera consacrée à la mise en oeuvre de ce plan, qu'UFF prévoit d'autofinancer grâce à une structure financière solide et aux cash-flows futurs générés par son activité.



