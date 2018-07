UFFB : bénéfice net quasiment stable au 1er semestre

27/07/2018 | 10:01

Union Financière de France Banque (UFFB) publie un bénéfice net quasiment stable (-2%) à 12,8 millions d'euros et un résultat d'exploitation en baisse de 11% à 14,2 millions au titre des six premiers mois de 2018.



Le produit net bancaire recule de 2% à 105,3 millions d'euros. La baisse de l'activité sur les valeurs mobilières, l'immobilier direct et les SCPI, en partie compensée par la progression de l'assurance vie, se traduit par un repli de 7% sur les commissions de placement.



La collecte nette atteint 70 millions d'euros grâce à une baisse significative des volumes de rachat (-15%), conjuguée à la diminution des remboursements de fonds à terme. Les actifs administrés en fin de période s'élèvent à 11,9 milliards, stables en comparaison annuelle.



