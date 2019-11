Union Financière De France Banque : INFORMATION FINANCIERE À FIN SEPTEMBRE 2019.

Paris, le 12 NOVEMBRE 2019

Collecte commerciale du réseau salarié en hausse de 4%

Produit Net Bancaire en repli de 5%

Exécution du plan stratégique « Moderniser et Croître »

UFF présente son information financière à fin septembre 2019. À cette occasion, Julien Brami, Directeur Général de l'Union Financière de France Banque, déclare : « La performance commerciale est au rendez-vous et confirme l'augmentation de la productivité d'un réseau commercial qui amorce la profonde mutation voulue dans le cadre du plan stratégique « Moderniser et Croître ». Plus largement, l'exécution du plan est conforme à la feuille de route annoncée avec, d'ores et déjà, plusieurs réalisations concrètes ; l'UFF est en mouvement. Cependant, le contexte de taux bas qui frappe l'industrie financière et l'érosion tendancielle des marges nous incitent à la vigilance même si l'impact pour l'UFF reste mesuré à ce jour. »

PNB (en million d'euros) 2018 2019 Variation 2019/ 2018 - 1er trimestre 53,4 49,1 -8% - 2ème trimestre 51,9 50,4 -5% - 3ème trimestre 49,5 47,3 -8% PNB au 30 septembre (M€) 154,8 146,8 -5% - dont commissions de placement 67,6 62,8 -7% - dont commissions sur en-cours 87,4 83,1 -5% - dont produits nets d'intérêts et divers -0,2 0,9 NA

1 046 M€ de collecte commerciale [1] du réseau Salarié

Collecte commerciale (en million d'euros) 2018 2019 Variation 2019/ 2018 - Réseau Salarié 1010 1046 4%

A fin septembre 2019, la collecte commerciale du réseau Salarié progresse de 4% par rapport au 30 septembre 2018. Cette croissance s'inscrit dans un contexte de transformation du réseau commercial qui se traduit par la baisse de l'effectif moyen (-10% sur un an) largement compensée par la hausse de la productivité des conseillers. Par ailleurs, l'instabilité des marchés financiers et les menaces de récession qui pèsent sur le moral des français se traduisent par un repli des clients vers des placements plus sécuritaires. Ainsi la croissance de l'activité se caractérise par:

La forte dynamique du secteur immobilier, emmené par les souscriptions de parts de SCPI qui bondissent de 20% alors même que l' immobilier direct , toujours soumis à la raréfaction de l'offre, se stabilise par rapport à septembre 2018.

qui bondissent de 20% alors même que l' , toujours soumis à la raréfaction de l'offre, se stabilise par rapport à septembre 2018. La croissance de 20% du secteur « entreprise » portée par les produits de placement de trésorerie.

» portée par les produits de placement de trésorerie. La stabilité de l' assurance vie avec une part d'investissements en Unités de Compte qui recule à 52% contre 69% à fin septembre 2018 et un fort niveau d'arbitrage des Unités de Compte vers l'Euro dans la continuité de la tendance observée depuis fin 2018 et ce, malgré la reprise des marchés financiers dès le 1 er semestre 2019.

avec une part d'investissements en Unités de Compte qui recule à 52% contre 69% à fin septembre 2018 et un fort niveau d'arbitrage des Unités de Compte vers l'Euro dans la continuité de la tendance observée depuis fin 2018 et ce, malgré la reprise des marchés financiers dès le 1 semestre 2019. Seul le secteur des valeurs mobilières, très sensible à la fébrilité des marchés financiers, recule de 27%.

Ces chiffres n'intègrent pas la collecte commerciale issue des réseaux d'indépendants (141 M€ sur l'ensemble de l'exercice 2018, soit moins de 9% de la collecte commerciale globale) qui affiche une baisse significative.

62,8 M€ de commissions de placement

Les commissions de placement sont en baisse de 7% par rapport au 30 septembre 2018. Les valeurs mobilières reculent de 39% et sont marquées par une érosion des marges liée à un effet mix défavorable sur la période. L'immobilier direct baisse de 7% sous l'effet conjugué de la baisse des taux de commissionnement et de celle du montant moyen des lots commercialisés, qui s'explique par la part croissante des résidences étudiantes, dont le prix de vente moyen est plus faible que celui des autres biens. Les commissions sur SCPI évoluent favorablement de +12% portées par les SCPI de rendement. L'assurance vie, quant à elle, affiche une baisse de 11% du fait, notamment, d'une légère baisse du taux de commission lié à des effets de mix produit.

83,1 M€ de commissions sur en-cours

La collecte nette[2] s'élève à 79 M€ à fin septembre 2019 contre 111 M€ à fin septembre 2018. Ce ralentissement s'explique par l'augmentation de 12% du taux de rachat.

Les actifs administrés[3] se montent à 12 Mds € au 30 septembre 2019, au même niveau qu'à fin septembre 2018. Ils bénéficient de variations de cours favorables alors même que celles-ci étaient négatives à fin septembre 2018.

Les commissions sur en-cours diminuent de 5% à 83,1 M€ contre 87,4 M€ au 30 septembre 2018 pour des actifs moyens gérés qui reculent de 1%. Cette baisse s'explique notamment par une contraction de la part en Unités de Compte au sein de l'actif au profit de la part Euro, moins rémunératrice.

Le PNB cumulé à fin septembre 2019 s'établit ainsi à 146,8 M€, en repli de 5% par rapport à celui constaté à fin septembre 2018 avec une tendance relativement homogène sur les 3 premiers trimestres de l'exercice. Il comprend un résultat financier de 0,9 M€, en forte progression.

Perspectives

L'UFF poursuit le déploiement de son plan stratégique « Moderniser et Croitre » lancé en fin d'année 2018. Ainsi, d'ici la fin d'année, plusieurs chantiers d'envergure vont se poursuivre dans le cadre du programme d'investissement ambitieux de plus de 20 M€ sur 3 ans annoncé :

La transformation du réseau avec la préparation de la mise en œuvre opérationnelle de l'accord de performance signé en septembre dernier et effective dès janvier 2020.

avec la préparation de la mise en œuvre opérationnelle de l'accord de performance signé en septembre dernier et effective dès janvier 2020. La modernisation de notre process « front to back » avec plus de digitalisation afin de réduire davantage les échanges de supports papiers.

de notre process avec plus de digitalisation afin de réduire davantage les échanges de supports papiers. Le déploiement opérationnel de plusieurs solutions pour renforcer de manière continue la sécurité de nos systèmes d'information.

Sur le plan de l'offre, outre le lancement du nouveau Plan d'Epargne Retraite Individuel intégrant les nouvelles dispositions règlementaires (loi PACTE), la gamme s'enrichira, entre autres, de plusieurs produits labellisés ISR ainsi que de nouvelles solutions de défiscalisation pour accompagner la dynamique commerciale du 4ème trimestre 2019.

Dans un contexte de transformation et d'investissements soutenus, la maitrise des coûts reste un des enjeux importants pour UFF.

Prochain rendez-vous le 28 février 2020 pour la publication des résultats annuels.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui offre des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.).

L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de près de 1 380 salariés, dont plus de 1 010 dédiés au conseil.

Au 30 septembre 2019, l'Union Financière de France compte 201 000 clients, dont 181 000 particuliers et 20 000 entreprises.

Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Code Euroclear 3454

Code ISIN FR0000034548.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :

UFF UFF PLEAD Karyn Bayle Françoise Paumelle Etienne Dubanchet Directrice Générale Déléguée Directrice de la Communication Relations Presse Tél : 01 40 69 64 47 Tél : 01 40 69 63 75 Tél : 06 62 70 09 43 karyn_bayle@uff.net francoise_paumelle@uff.net etienne.dubanchet@plead.fr

[1] Versements clients sur les produits commercialisés par le groupe UFF (Titres financiers, Assurance vie et Immobilier).

[2] Investissements des clients, nets des désinvestissements des clients, dans l'actif administré sur la période.

[3] Investissements des clients dans des titres financiers ou en assurance vie gérés ou conseillés par le groupe UFF hors réseau d'indépendants et partenaires.

