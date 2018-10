Union Financiere de France Banque : L'UFF et l'Ifop publient une étude inédite surs les choix d'investissement des Français

Communiqué de presse

Paris, le 4 octobre 2018

A l'occasion de la sortie du livre

Les Français et l'Argent depuis 1968, l'UFF et l'Ifop publient une étude sociologique inédite sur les choix d'investissement des Français aujourd'hui

A l'occasion de ses 50 ans, l'UFF a souhaité porter un regard sur les choix d'investissement des Français patrimoniaux, à travers 6 catégories sociologiques, des plus jeunes aux retraités. Cette enquête, accompagnée de conseils patrimoniaux dédiés à 18 situations, a été menée en partenariat avec l'Ifop et publiée dans le cadre de l'ouvrage Les Français et l'argent depuis 1968 par les Editions du Cherche Midi.

Un panorama des choix patrimoniaux des Français aujourd'hui

La publication du livre Les Français et l'argent depuis 1968 a été l'occasion pour l'UFF et l'Ifop d'établir une radiographie fidèle des choix d'investissement des Français patrimoniaux.

Cette enquête dessine les grandes tendances actuelles en matière de placement et de comportement des Français, à travers six catégories représentatives de la population française : les jeunes, les familles avec enfants, les célibataires quadragénaires sans enfant, les familles monoparentales, les seniors actifs et les retraités. Pour chaque catégorie, 3 personnes ont été interrogées dans le cadre d'entretiens qualitatifs approfondis.

Épargne et achat de sa résidence principale : des marqueurs forts de la culture patrimoniale française

Si l'enquête met au jour des problématiques différenciées en fonction des catégories sociologiques, plusieurs tendances communes se dégagent. L'étude révèle ainsi la prégnance de l'épargne, l'ensemble des personnes interrogées épargnant régulièrement et pour des objectifs identifiés, comme l'achat d'un bien immobilier, les études des enfants, ou encore la transmission d'un patrimoine.

Les 18 entretiens qualitatifs ont également mis au jour un fort attachement à l'investissement immobilier, gage de sécurité financière : la quasi-totalité des personnes interrogées, y compris les plus jeunes, sont ainsi propriétaires de leur résidence principale ou comptent le devenir.

Les Français et l'Argent depuis 1968 : un ouvrage socio-historique et pédagogique

En librairie depuis le 27 septembre, l'ouvrage collectif Les Français et l'Argent depuis 1968, publié aux Editions du Cherche Midi, propose un double regard sur le porte-monnaie des Français. Travail, consommation, crédit, épargne-retraite, produits de placement, structure de la cellule familiale : le livre présente une large rétrospective avant d'aborder avec pédagogie la situation actuelle et les bonnes pratiques, à partir de l'étude qualitative réalisée avec l'Ifop.

