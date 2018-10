Union Financiere de France Banque : Les Français et l'Argent depuis 1968

Communiqué de presse

En librairie le 27 septembre 2018

Les Français et l'argent depuis 1968

Depuis 50 ans, les Français se sont considérablement enrichis. Ils gagnaient en moyenne 2.000 € par an en 1968 et gagnent aujourd'hui 25.000 €. Qu'avons-nous fait de cet argent ? Il a été pour partie dépensé bien sûr, mais comment ? Et nous avons épargné et investi évidemment, mais où ? A l'occasion des 50 ans de l'UFF, leader du conseil en gestion de patrimoine en France, le Cherche Midi Editeur publie un ouvrage qui retrace en détail ces évolutions, comme une plongée dans l'aventure financière des ménages français, si révélatrice de l'histoire et de la culture de notre société.

Puis, à partir d'une étude qualitative réalisée avec l'Ifop sur 6 catégories représentatives de la population française, chaque lecteur va pouvoir retrouver son propre cas et les grandes tendances actuelles en matière de placement et de comportement face à l'argent.

Enfin, pour chacun des profils présentés, un coach patrimonial donne les recommandations pour optimiser ses choix d'investissement.

L'UFF en quelques mots

Créée en 1968, l'Union Financière de France fête cette année ses 50 ans.

L'Union Financière de France est une banque spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine, qui propose des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits, construite en architecture ouverte, comprend l'immobilier, les valeurs mobilières et l'assurance vie ainsi qu'un large éventail de produits destinés aux entreprises (plan d'épargne retraite, plan d'épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.). L'Union Financière de France dispose d'un réseau dense présent partout en France et est composée de 1 500 salariés, dont plus de 1 200 dédiés au conseil. Au 31 décembre 2017, l'Union Financière de France compte 210 000 clients, dont 185 000 particuliers et 25 000 entreprises.

L'Union Financière de France Banque est cotée sur Euronext Paris Compartiment B. Code Euroclear 3454 - Code ISIN FR0000034548.