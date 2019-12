faber - bonjour m genibeaud un petit bonjour et merci ne coutent rien ( c'est la crise, j en conviens, mais cele reste gratuit)



et enfin une formulation du type " pouveZ vous mettre à jour" merci

serait mieux ressentie ( nuance entre l'ordre, l intimation et la sollicitation, la suggestion, la requete).



bah , il n y a plus de jeunesse, vous dis je



voili jeune homme, suivez cette recette et vous verrez que meme les tombeaux s'ouvriront devant vous.



merci de votre attention m Genibeaud 2