UTI GROUP : CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIEME TRIMESTRE 2018

Communiqué de presse Paris, le 15 novembre 2018

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2018

UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie son chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2018 permettant de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :

En millions d'euros 30/09/2018 30/09/2017 Variation Premier Trimestre 7,19 7,38 -2,6% Deuxième Trimestre 6,48 6,93 -6,5% Troisième Trimestre 6,57 6,60 -0,5% TOTAL 20,24 20,91 -3,2%

Selon l'information sectorielle retenue dans les comptes consolidés (non audités), le chiffre d'affaires consolidé se décompose ainsi :

En millions d'euros 30/09/2018 30/09/2017 Variation UTI GROUP 16,75 17,31 -3,2% UTI GROUP Rhône Alpes 1,74 1,76 -0,8% UTI GROUP Est 1,74 1,85 -5,7% TOTAL 20,24 20,91 -3,2%

Au 3ème trimestre 2018, UTI Group publie un chiffre d'affaires de 6,57 M€ contre 6,60 M€ au 3ème trimestre 2017. Ce niveau d'activité, en très léger retrait, marque une nette inflexion de tendance après la baisse de 6,5% enregistrée par le groupe au 2nd trimestre 2018.

Cette inflexion de tendance est particulièrement marquée en Province ou les filiales du Groupe enregistrent une activité en progression de 4,3% au 3ème trimestre 2018 après un second trimestre 2018 en retrait. L'activité de l'entité parisienne, qui représente 83% du chiffre d'affaires total du Groupe, s'inscrit en repli limité de 1,5% au 3éme trimestre, après une baisse de 6,6% au 2nd trimestre.

A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2018, UTI GROUP parvient ainsi à résorber une partie de la baisse enregistrée au 1er semestre 2018 en réalisant un chiffre d'affaires consolidé de 20,24 M€, soit un retrait de 3,2 % par rapport aux neuf premiers mois de l'exercice 2017.

Rentabilité

Comptes consolidés - en millions d'euros 30/09/2018 30/09/2017 30/06/2018 9 mois 9 mois 6 mois (non audités) (non audités) (audités) Chiffre d'affaires 20,24 20,91 13,67 Résultat opérationnel courant -0,02 -0,11 -0,04 Taux de marge opérationnelle courante -0,1% -0,5% -0,3% Autres charges ou produits non courants 0,00 1,13 0,00 Résultat opérationnel -0,02 1,02 -0,04

Au 30 septembre 2018, UTI GROUP enregistre un résultat opérationnel courant de - 0,02 M€ contre - 0,11 M€ au 30 septembre 2017. Sur le troisième trimestre 2018, la société enregistre un résultat opérationnel courant positif (+20K€) et résorbe ainsi une partie de la baisse de son résultat opérationnel courant enregistrée 1er semestre 2018 (-0,04M€). Cette hausse du résultat opérationnel courant malgré la baisse du chiffre d'affaires reflète la stratégie du Groupe qui réduit ses activités de sous-traitance au profit de contrat plus rentables.

A l'issue des neuf premiers mois de l'année, le résultat opérationnel d'UTI GROUP est de -0,02 M€ contre 1,02 M€ au 30 septembre 2017. Pour mémoire, le résultat opérationnel courant au 30 septembre 2017 intégrait 1,13 M€ de produits non courants. Il s'agissait d'une reprise de provision liée à la clôture de la procédure contentieuse avec l'Administration Fiscale.

Perspectives

Le dernier trimestre de l'exercice 2018 devrait confirmer la tendance constatée au 3ème trimestre 2018. UTI GROUP s'emploie à améliorer son niveau de rentabilité opérationnelle qui devrait être positif à l'issue de l'exercice en cours, tout en réduisant son chiffre d'affaires.

A propos d'UTI Group .

Cotée sur le Compartiment C d' EURONEXT Paris, UTI Group est une Entreprise de Services du Numérique (ESN), spécialisée dans l'intégration des nouvelles technologies au coeur des systèmes d'information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d'édition et de distribution de progiciels.

Code ISIN : FR0000074197 - Titre éligible au PEA PME

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web : www.uti-group.com.

De plus, le Document de référence pour l'année 2018 a été déposé à l'AMF le 26/04/2018 sous le numéro D.18-0416 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org ) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http://www.uti-group.com

Contacts

Christian AUMARD Samuel BEAUPAIN

Président Directeur Général Relations presse

Tél. : 01 41 49 05 10 Tél : 06 88 48 48 02

christian.aumard@uti-group.com samuel@edifice-communication.com

