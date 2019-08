Uniper : en course pour atteindre ses objectifs annuels

08/08/2019 | 12:33

Uniper a assuré jeudi qu'il restait en course pour la réalisation de ses objectifs annuels, en dépit d'un premier semestre jugé 'difficile' d'un point de vue opérationnel.



Le groupe énergétique allemand a fait état ce matin d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) de 308 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année, à comparer avec un profit de 601 millions d'euros sur la même période de 2018.



Le repli était toutefois attendu compte tenu d'un effet de base défavorable dû à la non-réccurence d'un certains nombres d'éléments exceptionnels et à la remontée des prix du carbone.



Le fournisseur d'électricité s'est toutefois montré encouragé par le redressement des tarifs de l'électricité sur les marchés européens au cours de la première moitié de l'année.



'Nous sommes confiants dans le fait que notre performance sur la deuxième partie de l'année va s'améliorer et que nous réussirons à atteindre nos objectifs pour 2019', a déclaré le directeur financier Sascha Bibert.



L'action Uniper est actuellement en hausse de 1% à 27,5 euros à Francfort.



