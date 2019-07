Uniper SE : A proximité de la borne haute 12/07/2019 | 09:16 vente En cours

Cours d'entrée : 27.51€ | Objectif : 26.16€ | Stop : 28.32€ | Potentiel : 4.91% A proximité de la résistance d'un trading range, le titre Uniper SE devrait consolider dans les séances à venir pour rejoindre son support journalier court terme.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 26.16 €.

Synthèse D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Le titre est valorisé sur 2019 à 0.17 fois son chiffre d’affaires, soit des niveaux de valorisation très intéressants comparativement aux autres sociétés de la cote.

Les analystes ont récemment fortement relevé leurs anticipations de chiffre d'affaires.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 24.64 EUR.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 27.6 EUR. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 27.73 EUR, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La société présente des niveaux de rentabilité insuffisants.

Les estimations des différents analystes qui suivent le dossier ne sont pas toutes en adéquation. La dispersion des estimations supposent soit un manque de visibilité liée à l'activité, soit des opinions divergentes.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

La société se négocie sur des multiples de résultat élevés : 23.31 fois son bénéfice net par action estimé pour l'exercice en cours.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous-secteur Services multiples aux collectivités Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. UNIPER SE 21.86% 11 348 ORSTED AS 40.92% 38 782 SEMPRA ENERGY 29.09% 38 321 ELECTRICITÉ DE FRANCE -19.35% 38 125 ENGIE 10.34% 37 522 NATIONAL GRID PLC 9.98% 36 409 E.ON SE 9.98% 23 230 PPL CORPORATION 7.52% 21 905 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS .. 7.41% 21 450 AMEREN 17.51% 18 825 CMS ENERGY CORPORATION 18.83% 16 718

Ulrich Ebensperger

Données financières (EUR) CA 2019 75 507 M EBIT 2019 717 M Résultat net 2019 423 M Dette 2019 2 385 M Rendement 2019 3,86% PER 2019 23,3x PER 2020 14,1x VE / CA2019 0,17x VE / CA2020 0,15x Capitalisation 10 079 M Prochain événement sur UNIPER SE 08/08/19 Premier semestre 2019 Publication de résultats

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 19 Objectif de cours Moyen 24,8 € Dernier Cours de Cloture 27,7 € Ecart / Objectif Haut 12,0% Ecart / Objectif Moyen -10,2% Ecart / Objectif Bas -31,3%

Dirigeants Nom Titre A. B. Wilhelm Reutersberg Chairman-Supervisory Board Günter Eckhard Rümmler Chief Operating Officer Christopher Jost Delbrück Chief Financial Officer Oliver Biniek Member-Supervisory Board Barbara Jagodzinski Member-Supervisory Board