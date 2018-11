Uniper : Jefferies maintient sa note à 'sous-performance'

28/11/2018 | 16:29

Jefferies maintient sa recommandation 'sous-performance' sur le groupe énergétique allemand Uniper, avec un objectif de cours fixé à 20 euros.



Dans une note aux clients, le bureau d'analyses a déclaré que des éléments indiquaient l'attente d'un quatrième trimestre faible, après une annonce 'décevante' sur les résultats des neuf premiers mois.



Jeffery a indiqué que cette faiblesse, conjuguée à la baisse des capacités du marché britannique, laisse présager un risque de repli important du consensus.



'Avec un EBIT européen inférieur, Uniper dépend de plus en plus d'Unipro pour sa stabilité financière, ce qui est inquiétant compte tenu des risques géopolitiques de la Russie', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.