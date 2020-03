United Airlines : capacités diminuées, perte en vue

10/03/2020 | 16:54

A l'instar de Delta, United Airlines Holdings a annoncé mardi une réduction de ses capacités afin de faire face à une baisse 'matérielle' de la demande suite à l'épidémie de coronavirus.



Dans un avis déposé auprès des régulateurs, la maison-mère de United Airlines fait savoir qu'elle a d'ores et déjà retiré 10% de ses vols domestiques et 20% de ses vols internationaux de son programme pour le mois d'avril.



UAL dit également envisager des réductions de capacités d'au moins 20% pour ce qui concerne le mois de mai.



Afin d'alléger ses dépenses, la deuxième compagnie américaine en termes de flotte prévoit de reporter ses projets d'investissement dits 'non-essentiels' et de suspendre son programme de rachats d'actions en cours.



Toutes ces mesures ne devraient pas l'empêcher d'accuser une perte sur le premier trimestre, prévient-elle dans le document.



L'action United est actuellement en hausse de 0,7% à la Bourse de New York.



