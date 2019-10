United Airlines : objectifs de BPA relevés pour 2019

16/10/2019 | 11:33

United Airlines Holdings a relevé mardi soir sa fourchette cible de BPA ajusté annuel, qui va désormais de 11,25 à 12,25 dollars au lieu de 10,5 à 12 dollars, et se dit en bonne voie pour atteindre ou dépasser celle pour 2020, qui va de 11 à 13 dollars.



Au titre de son troisième trimestre 2019, le transporteur aérien basé à Chicago revendique un bénéfice net ajusté d'un milliard de dollars, soit 4,07 dollars par action, là où les analystes attendaient en moyenne 22 cents de moins.



Sa marge avant impôts ajustée s'est améliorée sur un an de 2,5 points à 12,1%, pour des revenus opérationnels en croissance de 3,4% à 11,4 milliards de dollars (+3,6% pour les revenus de trafic passagers).



