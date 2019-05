L'oligarque russe Deripaska dénonce des pertes supérieures à 15 milliards

Moscou (awp/afp) - L'oligarque russe Oleg Deripaska estime mercredi que les sanctions américaines contre sa personne et ses entreprises ont engendré des pertes de plus de 15 milliards de dollars, tout en dénonçant les arguments invoqués par le Trésor américain pour le sanctionner.

Le Trésor américain avait imposé des sanctions l'année dernière à Oleg Deripaska, un proche du président russe Vladimir Poutine, et à ses entreprises EN+, le géant de l'aluminium Rusal et le fabricant automobile GAZ.

Les sanctions contre En+ et Rusal ont été levées récemment après la prise de distance de ces groupes avec l'oligarque, mais restent en place contre l'homme d'affaires et contre GAZ, dont la survie est menacée.

Les pertes "des investisseurs, fournisseurs et clients d'EN+, Rusal et GAZ (...) sont bien supérieures à 15 milliards de dollars", a indiqué le service de presse d'Oleg Deripaska dans un communiqué.

Le groupe Rusal a annoncé avoir perdu des centaines de millions d'euros au quatrième trimestre 2018 et au premier trimestre 2019 à cause des sanctions, qui ont perturbé l'ensemble du marché de l'aluminium. Quant à GAZ, qui emploie 40.000 personnes, Oleg Deripaska a affirmé en avril que, sans concession d'ici l'été des Etats-Unis, le premier constructeur russe de véhicules utilitaires n'avait "aucune chance de survie".

Dans le communiqué publié mercredi, l'oligarque critique les arguments de l'OFAC (l'agence du Trésor américain chargé des sanctions financières) justifiant les sanctions envers lui-même et ses entreprises, contre lesquelles il avait fait appel. Le communiqué condamne "un rapport mal documenté, plein de fausses déclarations et d'inexactitudes factuelles".

"Il est scandaleux que les bureaucrates de l'OFAC n'aient pas à donner de preuves pour se livrer à des vendettas personnelles en ruinant la vie d'un homme, ses affaires et en mettant en danger des centaines de milliers de personnes, y compris des travailleurs (...) ainsi que des investisseurs (russes et internationaux)", affirment les représentants de M. Deripaska.

L'OFAC accuse M. Deripaska d'avoir agi en faveur d'un haut responsable du gouvernement russe et d'avoir opéré dans le secteur de l'énergie russe, soumis à des sanctions américaines. "Les deux affirmations sont clairement fausses", rétorquent les services de M. Deripaska.

Lui-même a assigné en mars le Trésor américain et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, et avait alors affirmé avoir perdu plus de 80% de sa fortune depuis l'instauration des sanctions, soit 7,5 milliards de dollars.

