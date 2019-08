Rusal peine à remonter la pente après la levée des sanctions

Moscou (awp/afp) - Le géant russe de l'aluminium Rusal peine à remonter la pente malgré la levée des sanctions le visant, ses profits ayant chuté au deuxième trimestre, dans un contexte de guerre commerciale, selon ses résultats publiés vendredi.

D'avril à juin, le bénéfice net récurrent du groupe coté à Hong Kong a dévissé de 32% sur un an, passant de 440 à 299 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté a, pour sa part, dégringolé de 97,7%, passant de 218 à 5 millions de dollars.

Suite à la publication de ces résultats, l'action de Rusal a dévissé de plus de 10% à l'ouverture de la Bourse de Hong Kong, avant de remonter légèrement.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 13,9%, passant de 2,2 à 2,6 milliards de dollars. Cela s'explique par les ventes d'une partie des surplus accumulés pendant les sanctions américaines.

L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a baissé de 45,3%, passant de 552 à 302 millions de dollars.

Pour expliquer ces résultats, Rusal cite, dans un communiqué, la baisse des prix de l'aluminium de 17,3% au premier semestre sur un an ainsi que les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

"Pendant la première moitié de l'année, l'environnement de marché a été défavorable pour l'industrie de l'aluminium", a affirmé le patron de Rusal, Evguéni Nikitine.

"Cela a inévitablement eu un impact sur notre performance d'ensemble et nos résultats financiers et a contribué à une perte nette ajustée", de 98 millions de dollars au premier semestre sur un an, a-t-il ajouté.

Le Trésor américain avait imposé des sanctions en avril 2018 au groupe lié à Oleg Deripaska, un proche du président russe, Vladimir Poutine. Ces sanctions ont été levées fin janvier après que le groupe eut pris ses distances avec l'oligarque.

