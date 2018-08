United Airlines : CFO temporaire confirmé à titre définitif

22/08/2018 | 14:25

United Airlines annonce la nomination de Gerry Laderman comme executive vice president et directeur financier (CFO) : après recherche de candidats en interne et en externe, il est ainsi confirmé à ce poste qu'il occupait à titre temporaire depuis mai.



Auparavant, il exerçait les fonctions de senior vice president pour la finance, l'approvisionnement et trésorier, ainsi que membre de l'équipe exécutive senior de la compagnie aérienne. Il travaillait chez Continental avant le mariage de cette dernière avec United en 2010.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.