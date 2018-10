American Airlines confiant malgré un plongeon du bénéfice trimestriel 0 0 25/10/2018 | 14:39 Envoyer par e-mail :

New York (awp/afp) - American Airlines a maintenu son objectif financier annuel jeudi en dépit d'une division par près de deux de son bénéfice net trimestriel, plombé par une envolée des prix du kérosène et des perturbations liées à l'ouragan Florence, qui a entraîné l'annulation de plus de 2.000 vols. La première compagnie aérienne américaine en termes de chiffre d'affaires envisage par ailleurs d'augmenter les prix des billets d'avions pour renouer avec la croissance. Le bénéfice net de l'entreprise est ressorti à 341 millions de dollars, en baisse de 48,4% sur un an, principalement à cause d'une hausse de 12,4% des coûts. Ce résultat s'est toutefois traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 1,13 dollar, soit exactement ce qu'espéraient en moyenne les analystes financiers. "Malheureusement, les cours élevés du kérosène ont augmenté nos dépenses d'environ 750 millions de dollars comparé au troisième trimestre 2017", a regretté le PDG Doug Parker, cité dans un communiqué de l'entreprise. Les coûts liés au kérosène, dont les prix évoluent à leur plus haut depuis plus de trois ans, ont progressé de 42,3% par rapport à la même période l'an dernier. Lors des trois mois écoulés, American Airlines a acheté le gallon (3,78 litres) de kérosène dans une fourchette de prix comprise entre 2,28 et 2,33 dollars, alors qu'il espérait ne débourser qu'en moyenne de 2,22 à 2,27 dollars. La première compagnie aérienne américaine a également inscrit une charge de 232 millions de dollars dans ses comptes liée à sa restructuration et à des acquisitions. Lesté par l'annulation de 2.100 vols en septembre dû au passage de la tempête Florence au sud-est des Etats-Unis, le chiffre d'affaires trimestriel a diminué de 5,4% à 11,56 milliards de dollars, contre 11,57 milliards anticipés. Le revenu par passager par siège disponible et par mile parcouru (PRASM), un des indicateurs de la rentabilité, a augmenté de 1,8%, tandis que le revenu total par siège disponible rapporté au nombre de miles parcourus (TRASM) a progressé de 2,6%. C'est toutefois moins que chez Delta Air Lines et United Airlines. Pour relancer la croissance des bénéfices et du chiffre d'affaires dès 2019, American Airlines a répété jeudi prendre une série de mesures destinées à économiser 1,2 milliard d'ici 2021. L'entreprise va reporter la livraison de 22 appareils A321Neo, qui devaient lui être livrés en 2019, 2020 et 2021, annuler les vols déficitaires, réduire ses capacités et augmenter les prix des billets d'avions. A Wall Street, le titre bondissait de près de 4% vers 12H20 GMT dans les échanges électroniques de pré-séance, American Airlines ayant maintenu son objectif financier annuel d'un bénéfice par action ajusté compris entre 4,50 dollars et 5 dollars. Les marchés anticipent, eux, seulement 4,24 dollars.