Au moins cinq grands patrons américains reçus à Pékin-presse

19 juin (Reuters) - Au moins cinq grands patrons américains vont être reçus cette semaine à Pékin par le Premier ministre chinois, Li Keqiang, rapporte mercredi l'agence Bloomberg en citant des sources au fait des préparatifs. Parmi eux figurent les dirigeants du chimiste Dow, du groupe de messagerie United Parcel Service (UPS), du laboratoire pharmaceutique Pfizer et du groupe industriel Honeywell International.

La Chine et les Etats-Unis, les deux premières puissances économiques mondiales, se sont mis d'accord mardi pour relancer leurs négociations commerciales et tenter de mettre fin à un différend qui mis les marchés sous pression et provoqué un ralentissement de l'économie mondiale. (Ismail Shakil à Bangalore, Véronique Tison pour le service français, édité par Marc Angrand)