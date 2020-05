Revue de presse du dimanche 24 mai 2020

Sydney (awp/ats) - La pandémie due au nouveau coronavirus et ses effets font à nouveau les gros titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Le Matin Dimanche: Plus de 2000 inspections ont été menées dans des restaurants en Suisse romande pour contrôler s'ils respectaient les restrictions en vigueur en raison du coronavirus, relate Le Matin Dimanche. Le canton de Vaud est le plus actif avec 1080 contrôles, devant Fribourg (700). "Globalement, le bilan est positif. Les établissements jouent le jeu", déclare dans le journal Frédéric Rérat, chef de la police vaudoise du commerce. "Des adaptations restent néanmoins nécessaires et près de 800 conseils pour une mise en conformité ont été formulés". Dans le Jura, des ajustements immédiats ont été demandés à 41% des établissements publics visités. Les très mauvais élèves sont peu nombreux. Dans le canton de Vaud, un seul établissement a été dénoncé au ministère public. "Aucune mesure n'avait été mise en place", selon M. Rérat. À Neuchâtel, deux établissements seront également dénoncés. Tous deux ont été fermés le temps de se mettre en règle. À Genève, un seul bistrot a dû être fermé pendant une demi-journée sur 343 contrôlés.

SonntagsBlick: Les restrictions imposées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus sont dévastatrices pour les restaurants, selon le SonntagsBlick, qui se réfère à une enquête de GastroSuisse, l'organisation patronale de l'industrie hôtelière et gastronomique. La plupart des 3000 restaurateurs ayant participé à l'enquête font part d'une baisse des ventes après la réouverture de leur établissement le 11 mai. Presque neuf établissements de restauration sur dix (87%) enregistrent actuellement des pertes. En moyenne, les restaurants n'ont réalisé que 40,6% de leurs ventes habituelles durant la première semaine après leur réouverture.

SonntagsBlick/NZZ am Sonntag/SonntagsZeitung: Plusieurs experts s'expriment dans la presse alémanique au sujet de la crise liée à la maladie à coronavirus 2019 (Covid-19). Dans le SonntagsBlick, l'épidémiologiste Marcel Tanner recommande le port du masque de manière sélective en Suisse. Lorsque la règle de distanciation sociale ne peut plus être appliquée, comme dans les transports publics ou dans les entreprises de service, il préconise de le rendre obligatoire.

Cette mesure est d'autant plus nécessaire, qu'il faudra encore beaucoup de temps avant qu'un vaccin contre le SARS-CoV-2 ne soit disponible, rappelle la NZZ am Sonntag. "Malheureusement, nous ne savons pas vraiment lequel des vaccins sera efficace et s'il y en aura un", indique dans le journal Seth Berkley, le directeur de la GAVI Alliance, une organisation internationale basée à Genève et regroupant notamment l'OMS, l'UNICEF et la Banque mondiale. "Si nous avons de la chance, nous aurons un indice de son efficacité d'ici à l'automne. Mais il reste beaucoup de chemin à parcourir avant qu'un principe actif approuvé soit disponible en masse pour la population mondiale", a-t-il ajouté.

Bien qu'aucun vaccin ne soit encore disponible, le Conseil fédéral a prévu 200 millions de francs suisses pour l'achat de 10 millions de doses, d'après la NZZ am Sonntag. À raison de deux injections par personne, près de 60% de la population pourra ainsi être vaccinée. "Dans un premier temps, les enfants devraient être exemptés de la vaccination", déclare dans le journal Nora Kronig de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Dans la SonntagsZeitung, un groupe d'experts économiques présentent leur solution pour réduire l'endettement découlant de la crise liée au nouveau coronavirus. Une hausse des taxes ou des programmes d'austérité sont inappropriés, selon eux. Ils recommandent plutôt de prolonger le délai de remboursement de six à 30 ans.

SonntagsZeitung: L'employeur doit payer une partie du loyer de ses employés s'il les autorise à travailler à domicile, a conclu récemment le Tribunal fédéral, un jugement dont la SonntagsZeitung s'en fait l'écho. Le cas traité par la haute cour concerne un employé d'une société fiduciaire zurichoise, qui a réclamé une indemnisation, mais n'a pas trouvé d'accord avec son employeur. Les juges ont estimé que l'entreprise devait même payer l'indemnité rétroactivement. L'arrêt du Tribunal fédéral pourrait avoir un impact dans toute la Suisse, indique le journal, pointant l'explosion de travail à domicile provoquée par les restrictions liées au nouveau coronavirus.

Le Matin Dimanche/SonntagsBlick: Le parti socialiste suisse va lancer lundi une vaste campagne de solidarité, durant laquelle il prévoit de distribuer 10'000 drapeaux dans toute la Suisse. "La solidarité est non seulement la leçon de cette crise [liée au nouveau coronavirus, ndlr], mais aussi la solution pour le futur", déclare dans Le Matin Dimanche et le SonntagsBlick le président du PS, Christian Levrat. Outre la cohésion de la population, il note que la force de l'intervention de l'État, "qui a mobilisé tous ses moyens, sanitaires, sécuritaires, financiers, pour aider ceux qui en avaient besoin", est également un élément positif à retenir de la crise. En lançant sa campagne, le PS veut créer un élan positif pour revaloriser les salaires, notamment celui des infirmières et du personnel du commerce de détail, explique le Gruérien. "Soutenir le pouvoir d'achat, en particulier des basses couches de revenus, est le meilleur moyen de relancer l'économie et de limiter l'ampleur de la crise".

SonntagsBlick: Les Chemins de fer fédéraux (CFF) ont fait appel à des experts de la Deutsche Bahn pour enquêter sur les processus impliqués dans l'entretien des véhicules suite à un accident mortel à la porte d'un train, affirme le SonntagsBlick. Les spécialistes des chemins de fer allemands ont examiné la structure organisationnelle des CFF ainsi que l'ensemble des installations et des services. L'audit est terminé, a confirmé un porte-parole des CFF au journal. La conclusion de l'enquête serait largement positive. "Il y a des lacunes dans certains processus liés à la sécurité, qui doivent être corrigées", a pour sa part déclaré le porte-parole. Selon le SonntagsBlick, qui cite l'audit, la gestion des risques entre la maintenance et les opérations ferroviaires doit être organisée de manière plus cohérente et le système de notification simplifié afin que les conditions dangereuses puissent être détectées et corrigées plus rapidement.

Le Matin Dimanche/NZZ am Sonntag: Sept mères sur dix ayant un emploi à temps partiel voudraient augmenter leur temps de travail en Suisse, si les conditions générales étaient meilleures, révèle une enquête de Pro Familia, citée par Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag. Elles pointent le prix des structures d'accueil des enfants, les faibles possibilités de travail à domicile, la faible compensation financière et une charge ménagère trop importante. La présidente de Pro Familia, Valérie Piller Carrard, demande dans les journaux que les crèches soient moins chères ou gratuites. "La prise en charge des enfants en âge préscolaire doit être une tâche de l'État, comme l'école primaire", déclare la conseillère nationale (PS/FR). Responsable de l'Union patronale suisse (UPS) en Suisse romande, Marco Taddei va dans le même sens. "Nous allons, au cours de la prochaine décennie, connaître un grave problème de pénurie de main-d'œuvre [...] avec le départ à la retraite des 'baby boomers'", rappelle-t-il dans le journal.

Le Matin Dimanche: La société Gaznat veut construire un immense réservoir de gaz naturel sous les Alpes suisses, révèle Le Matin Dimanche. Des travaux exploratoires ont commencé dans le Haut-Valais, près d'Oberwald. L'idée de l'entreprise, propriétaire des gazoducs de Suisse occidentale, est de creuser quatre cavernes capables de stocker sous la montagne l'équivalent de l'énergie accumulée par le barrage de la Grande-Dixence (VS). Le coût du projet est estimé à près de 400 millions de francs suisses. A plus long terme, ces cavités pourraient permettre d'absorber l'électricité excédentaire des centrales photovoltaïques et des parcs éoliens sous forme d'hydrogène. Mais pour Berne, le projet d'Oberwald n'entre pas dans la stratégie énergétique de la Suisse. "Les perspectives énergétiques de la Confédération, de moyen à long terme, laissent présager une diminution de la consommation de gaz naturel", a indiqué l'Office fédéral de l'énergie au journal.

ats/rp