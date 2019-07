UPS : BPA supérieur aux attentes au 2e trimestre

24/07/2019 | 13:33

UPS affiche au titre du deuxième trimestre 2019 un BPA ajusté en hausse de 1% à 1,96 dollar, battant de trois cents le consensus, et confirme l'anticiper entre 7,45 et 7,75 dollars pour l'ensemble de l'année en cours.



A un peu plus de 18 milliards de dollars, les revenus du logisticien ont augmenté de 3,4%, 'avec des gains de volumes quotidiens moyens aux Etats-Unis et un revenu hors effets de changes de meilleure qualité à l'international'.



'Nos initiatives de transformation génèrent des efficiences plus grandes au sein de notre réseau et, en les combinant à nos stratégies de croissance, UPS a vu ses profits croitre dans tous les segments', explique le PDG David Abney.



