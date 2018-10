UPS affecté par le dollar fort et la guerre commerciale

New York (awp/afp) - Le groupe de messageries américain UPS a annoncé mercredi des revenus trimestriels inférieurs aux attentes, en raison de la chute des devises de pays émergents face au dollar et de la guerre commerciale lancée par Donald Trump.

UPS indique avoir observé un "ramollissement" de la croissance dans différents pays, sans les nommer, "conséquence des changements de politique de libre-échange".

Donald Trump a imposé des taxes supplémentaires aux importations de partenaires commerciaux historiques des Etats-Unis, dont l'Europe, le Canada, le Mexique, la Chine notamment. Ces pays ont à leur tour riposté, infligeant en retour des tarifs douaniers à des biens américains.

Les conséquences de ces tensions commerciales et du dollar fort se sont traduites par une progression de seulement 7,8% à 17,44 milliards de dollars du chiffre d'affaires du groupe au troisième trimestre. C'est un peu moins que les 17,49 milliards de dollars auxquels s'attendaient les analystes financiers, a indiqué UPS, touché également par des prix élevés du pétrole qui renchérissent ses coûts.

A Wall Street, le titre dévissait de 3,71% dans les échanges électroniques de pré-séance.

Aux Etats-Unis, qui représentent encore 59,8% des activités du groupe, le revenu d'UPS a progressé de 8,1%, à la faveur de la demande du commerce en ligne et d'un prix par paquet plus élevé, fait valoir l'entreprise.

En dehors du pays, le chiffre d'affaires d'UPS a grimpé de 3%, avec une activité particulièrement dynamique en Europe.

Les revenus tirés des services de logistique et de transport de marchandises proposé par UPS ont, eux, grimpé de 12,2%.

Tiré par le commerce en ligne, qui dope le nombre de colis à transporter et une hausse des prix, le bénéfice net a bondi de 19,8% sur un an à 1,51 milliard de dollars.

Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 1,82 dollar, soit exactement ce qu'attendaient en moyenne les analystes financiers.

Le volume des paquets transportés a augmenté en moyenne de 2,7% sur un an. Un envoi via UPS a rapporté en moyenne 4% de plus qu'il y a un an.

Les bénéfices ont été amputés de 97 millions de dollars liés à des coûts de restructuration en cours et des effets de change défavorables notamment du fait de la dépréciation de devises de pays émergents face au dollar.

UPS est engagé actuellement dans une restructuration visant à investir des milliards de dollars pour moderniser ses systèmes informatiques et gagner en agilité face à la concurrence de FedEx et Amazon.

Pour l'année, UPS table toujours sur un bénéfice par action compris entre 7,03 et 7,37 dollars là où les attentes étaient de 7,25 dollars avec des dépenses d'investissements de l'ordre de 6,5 à 7 milliards de dollars.

