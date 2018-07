UPS : bat de peu le consensus au 2e trimestre

25/07/2018 | 13:25

UPS affiche au titre du deuxième trimestre 2018 un BPA en hausse de 23% à 1,94 dollar, en données ajustées d'une charge liée à un plan de départs volontaires, un BPA dépassant d'un cent l'estimation moyenne des analystes.



A 17,5 milliards de dollars, les revenus du groupe d'Atlanta ont augmenté de 9,6% avec un rendement moyen en hausse de 4,6%. Sur les seules activités intérieures aux Etats-Unis, il a vu son chiffre d'affaires augmenter de 6,3% grâce au commerce en ligne.



Pour l'ensemble de l'année en cours, UPS confirme sa prévision d'un BPA ajusté compris entre 7,03 et 7,37 dollars, et vise désormais la borne haute de sa fourchette cible de free cash-flow précédente qui allait de 4,5 et cinq milliards de dollars.



