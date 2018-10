UPS : en ligne avec les attentes au 3e trimestre

24/10/2018 | 13:38

UPS affiche au titre du troisième trimestre 2018 un bénéfice net en hausse de 26% à 1,82 dollar par action, en données ajustées de charges liées aux coûts de transformation, un BPA conforme au consensus de marché.



A 17,4 milliards de dollars, les revenus du groupe de logistique d'Atlanta ont augmenté de 7,9% (+8,4% à taux de changes constants). Sur les seules activités intérieures aux Etats-Unis, il a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8,1%.



Pour l'ensemble de l'année en cours, la direction d'UPS confirme sa prévision d'un BPA ajusté compris entre 7,03 et 7,37 dollars, et relève son estimation de free cash-flow à plus de cinq milliards de dollars.



