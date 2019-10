UPS : feu vert de la FAA pour des vols de drones

02/10/2019 | 10:06

UPS et sa filiale UPS Flight Forward ont annoncé, mardi en fin de journée, avoir reçu de la part des autorités américaines de l'aviation civile (FAA) une première certification Part 135 Standard pour opérer un drone volant.



Le groupe de logistique et de messagerie va d'abord étendre un service de livraison par drones aux campus hospitaliers à travers les Etats-Unis, et plus largement fournir des solutions aux clients dans le secteur de la santé.



'UPS Flight Forward prévoit à l'avenir de transporter une variété de colis pour ses clients dans de nombreux secteurs, et de faire voler régulièrement des drones au-delà de l'horizon visuel des opérateurs', poursuit-il.



