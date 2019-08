UPS : nouveau directeur financier à la mi-septembre

13/08/2019 | 13:48

UPS a fait part lundi soir de la nomination de Brian Newman comme nouveau directeur financier (CFO), à partir du 16 septembre, en remplacement de Richard Peretz qui restera au sein du groupe de logistique jusqu'en décembre pour une transition en douceur.



Brian Newman occupe actuellement le poste de vice-président exécutif, en charge de la finance et des opérations dans la région Amérique Latine pour PepsiCo, groupe où il travaille depuis 26 ans, après un début de carrière en banque d'investissement.



Par ailleurs, UPS a inauguré un nouveau centre de tri de colis à grande vitesse à New Castle, dans l'Etat du Delaware, pour répondre à la demande grandissante des clients entreprises et particuliers dans cette région.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.