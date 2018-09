UPS : veut profiter de sa transformation d'ici 2022

13/09/2018 | 15:53

A l'occasion d'une conférence sur sa transformation, UPS estime que ses mesures d'amélioration de qualité des revenus et de réductions de coûts opérationnels entre 2018 et 2022 se traduiront par un gain d'un à 1,20 dollar sur son BPA ajusté à horizon 2022.



Le groupe de logistique va notamment augmenter chaque année de 350.000 à 400.000 colis par heure sa capacité de tris aux Etats-Unis en 2018, 2019 et 2020, soit environ sept fois l'augmentation réalisée l'année dernière.



UPS souhaite ainsi profiter de l'expansion des marchés internationaux à forte croissance et du développement du commerce en ligne, se renforcer dans la logistique pour la santé et les sciences de la vie, ainsi que dans les services améliorés pour PME.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.