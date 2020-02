United Parcel Service : En 2019, UPS® A Remis Plus De 1,5 Million De Dollars Aux Collectivités Canadiennes

CA 02/26/20

Mississauga, ON



Les dons de charité à Centraide United Way ont totalisé 1,1 million de dollars au Canada.

La Fondation UPS a remis plus de 398 000 $ en dons.

Dons communautaires : Plus de 100 000 $ en dons ont été versés à plus de 140 organismes de bienfaisance.

113 703 heures de bénévolat ont été effectuées par les employés d'UPS, ainsi que leurs familles et amis.

21 livreurs d'UPS Canada ont été intronisés au Cercle d'honneur d'UPS parce qu'ils ont cumulé au moins 25 années de conduite sans accident.

1 000 arbres ont été plantés partout au Canada pour aider à compenser les émissions de dioxyde de carbone.

619 jeunes ont suivi la formation sur la conduite préventive.

Cinq étudiants canadiens ont obtenu une bourse d'études James E. Casey.

Plus de 2 500 livreurs et routiers ont reçu de la formation sur la lutte contre la traite des personnes.

Mississauga (Ontario), le 26 février 2020. En 2019, les employés canadiens d'UPS (NYSE : UPS) ont continué d'illustrer l'importance de la responsabilité sociale, offrant temps et argent à leurs collectivités. Pour une 18e année consécutive, UPS Canada s'est vu décerner le prix « Un million de mercis » de la part de Centraide United Way Canada. En 2019, l'entreprise a notamment remis 1,1 million de dollars à l'organisme avec qui elle entretient une relation depuis maintenant plus de 30 ans. Cette réalisation est le fruit de la mobilisation des employés et des commandites d'événements telles que les activités de tir d'avion organisées d'un bout à l'autre du Canada, soit à Mississauga (Ontario), Calgary (Alberta) et Hamilton (Ontario).

Les employés d'UPS ont à cœur la diversité, le bénévolat, la sécurité des collectivités et la durabilité de l'environnement. D'ailleurs, ce sont ces valeurs qui permettent à UPS de demeurer sur la bonne voie pour l'atteinte de son objectif mondial de consacrer 20 millions d'heures au bénévolat et de planter 15 millions d'arbres d'ici la fin de l'année. L'an dernier, 1 000 arbres ont été plantés partout au Canada et les employés ont effectué 113 703 heures de bénévolat au sein des collectivités et soutenu des initiatives locales telles que la Fondation de la recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) et Youth Without Shelter. En outre, durant le Mois international du bénévolat en octobre dernier, les employés ont consacré plus de 28 000 heures au service communautaire.

En 2019, la Fondation UPS a octroyé plus de 398 000 $ en dons au Canada, dont 50 000 $ à la Credit Valley Conservation Foundation et plus de 45 000 $ à l'organisme Food for Life Canada. Plus de 100 000 $ en dons ont également été remis à plus de 140 organismes de bienfaisance au pays.

« Soucieux de maintenir notre tradition de redonner à la collectivité, nous appuyons plusieurs organismes de charité afin d'aider à créer un monde meilleur, plus durable », a déclaré Dominic Porporino, président d'UPS Canada. « Nos employés sont motivés et ils ont à cœur le service communautaire, car ils savent que leurs efforts mènent à des améliorations à long terme au sein des collectivités où ils vivent et travaillent. Il en va de même pour leur engagement soutenu envers la sécurité, tant sur le plan individuel que collectif », a ajouté monsieur Porporino.

La sécurité routière des livreurs d'UPS est au cœur des valeurs de l'entreprise. D'ailleurs, ceux‑ci suivent une formation pour bien maîtriser les concepts de sécurité et adopter un comportement sécuritaire avant même de prendre le volant. En 2019, 21 livreurs ont été intronisés au prestigieux Cercle d'honneur d'UPS, une récompense accordée aux livreurs et routiers qui cumulent un dossier de conduite de 25 années sans accident responsable. Au Canada, le Cercle d'honneur d'UPS compte maintenant 258 livreurs. À l'échelle internationale, plus de 10 000 livreurs membres du Cercle d'honneur ont parcouru plus de 22 milliards de kilomètres en toute sécurité tout au long de leur carrière.

Le programme UPS Road Code® est une initiative mondiale de sécurité routière qui permet à UPS de partager bénévolement son expertise en matière de conduite préventive dans plusieurs Repaires jeunesse du Canada. Le programme doit son succès en grande partie aux livreurs d'UPS qui s'occupent du programme et donnent la formation pratique. En comptant les 619 jeunes adultes qui ont pris part aux ateliers l'an dernier, ce sont maintenant plus de 2 815 personnes qui ont participé au programme depuis son lancement au Canada.

Dans le cadre du son programme de bourses d'études, UPS a remis à cinq jeunes canadiens la bourse d'études James E. Casey pour souligner leur rendement scolaire exceptionnel. Depuis le lancement du programme en 1963, ce sont plus de 5 800 enfants d'employés d'UPS, dans plus de 40 pays, qui ont bénéficié d'un soutien financier pour poursuivre leurs études.

UPS s'est aussi associée à l'organisme Truckers Against Trafficking (TAT) afin de jouer un rôle important dans la lutte contre la traite des personnes. Ainsi, la société a mené des activités de sensibilisation auprès de ses 12 000 employés, dont plus de 2 500 livreurs et routiers, pour leur permettre de reconnaître les signes qu'une personne est victime de traite et savoir comment réagir.

« Nous sommes fiers d'appuyer cette initiative et de contribuer à sensibiliser le public sur la lutte contre la traite des personnes. Nos livreurs et routiers ont reçu de la formation et des outils qu'ils pourront mettre à profit pour aider à prévenir cet esclavage des temps modernes », a ajouté monsieur Porporino.

Pour en savoir plus sur les initiatives philanthropiques et bénévoles d'UPS, rendez-vous au www.UPS.com/Foundation (en anglais).

À propos d'UPS

Chef de file mondial en matière de logistique, UPS (NYSE : UPS) offre une vaste gamme de solutions pour le transport de colis et de fret, la facilitation des échanges internationaux et la mise en place d'une technologie de pointe pour une gestion efficace des affaires. UPS, dont le siège social est situé à Atlanta, en Géorgie, dessert plus de 220 pays et territoires. Le magazine Newsweek a attribué à UPS le prix du meilleur service à la clientèle aux États-Unis pour les services d'expédition et de livraison; le magazine Forbes l'a consacrée « la marque ayant la valeur la plus élevée du secteur des transports » et a classé la société avantageusement dans sa liste JUST 100 des entreprises socialement responsables; le Dow Jones Sustainability World Index et le Harris Poll Reputation Quotient sont d'autres récompenses et classements prestigieux décernés à UPS. L'adresse de son site Web est ups.com et son blogue est accessible à longitudes.ups.com. Pour consulter son bulletin électronique sur la durabilité, UPS Horizons, rendez-vous à ups.com/sustainabilitynewsletter. Pour obtenir toutes les nouvelles de dernière heure au sujet d'UPS, visitez pressroom.ups.com ou suivez @UPS_Canada sur Twitter.

Relations avec les médias

La Sté UPS - United Parcel Service Inc. a publié ce contenu, le 26 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le26 février 2020 12:46:03 UTC. Document originalhttps://www.pressroom.ups.com/pressroom/ContentDetailsViewer.page?ConceptType=PressReleases&id=1582682705006-554 Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/3B773992674CB4AC13276D3BFD70E5BA82AB57F6

Ruhee Dhar rdhar@ups.com 905-676-1708