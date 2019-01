La valeur du jour à Wall Street UNITED TECHNOLOGIES : bonne publication, le marché apprécie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

United Technologies progresse de 4,72% à 116,31 dollars sur les marchés américains, dans le sillage de résultats supérieurs aux attentes au titre de son quatrième trimestre 2018. Ainsi, le conglomérat américain a réalisé un bénéfice net de 686 millions de dollars sur la période, ou 83 cents par action, contre 397 millions, ou 50 cents par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 1,95 dollar, dépassant les prévisions du consensus FactSet (1,55 dollar).De son côté, le chiffre d'affaires s'établit à 18 milliards de dollars au quatrième trimestre 2018 (+15%), là aussi, au-dessus des attentes des analystes (16,80 milliards).Sur l'ensemble de l'exercice 2018, United Technologies a réalisé un chiffre d'affaires de 66,5 milliards de dollars (+11%) et un bénéfice net de 5,27 milliards de dollars (+16%).Pour 2019, United Technologies vise un bénéfice par action ajusté compris entre 7,70 et 8 dollars par action, à comparer avec un consensus de 7,81 dollars. Pour sa part, le chiffre d'affaires est attendu entre 75,5 et 77 milliards de dollars par le conglomérat américain (consensus FactSet : 76,6 milliards).Rappelons que suite à l'acquisition de Rockwell Collins, United Technologies a fait part de son intention de se scinder en trois compagnies distinctes.Sous son nom actuel, le groupe conservera ses activités aéronautiques, incluant l'équipementier Rockwell Collins et les moteurs d'avions Pratt & Whitney. De son côté, Otis Elevator Company comprendra les activités liées aux ascenseurs. Enfin, Carrier (anciennement CCS) sera une société dédiée aux équipements pour bâtiments.Cette opération de grande envergure devrait être achevée d'ici 2020.