Le conglomérat United Technologies prévoit de se scinder en trois

New York (awp/afp) - La société United Technologies (UTX) a annoncé lundi son intention de se séparer en trois entités indépendantes, disloquant ainsi un des derniers grands conglomérats industriels américains.

L'une de ces entités sera consacrée à l'aéronautique, avec les moteurs d'avions Pratt&Whitney et l'équipementier aéronautique Rockwell Collins, qu'UTX vient de racheter. Elle conservera le nom de United Technologies, détaille un communiqué.

Une autre société sera dédiée aux ascenseurs et escaliers mécaniques Otis, et une troisième, sous le nom de Carrier, aux équipements de climatisation et de sécurité.

"La décision que nous avons prise de séparer United Technologies est un moment clé dans notre histoire et permettra de mieux positionner chacune de ces entités pour alimenter leur croissance, mener l'innovation dans leur secteur respectif et maximiser la création de valeur" pour les actionnaires, a commenté le PDG de l'entreprise, Gregory Hayes, dans le communiqué.

"Nos produits permettent à des milliards de gens d'accéder à la vie moderne (...) En tant qu'entités indépendantes, United Technologies, Otis et Carrier seront prêtes à résoudre les problèmes les plus épineux de nos clients, apporter des opportunités de carrières satisfaisantes et contribuer positivement aux communautés à travers le monde", a-t-il ajouté.

La société mise sur une finalisation de l'opération d'ici 2020.

Le groupe a par la même occasion révisé ses prévisions pour l'année afin d'y inclure Rockwell Collins, dont il avait annoncé le rachat pour 30 milliards de dollars en 2017.

UTX a légèrement relevé sa prévision de chiffre d'affaires en 2018, désormais attendu entre 64,5 et 65 milliards de dollars (contre 64 et 64,5 milliards auparavant), et a abaissé sa prévision de bénéfice ajusté par action, désormais prévu entre 7,10 et 7,20 dollars (contre 7,20 et 7,30 dollars auparavant).

afp/ol