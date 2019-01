United Technologies : BPA largement au-dessus des attentes

23/01/2019 | 13:19

United Technologies annonce avoir réalisé un BPA ajusté en croissance de 22% à 1,95 dollar sur les trois derniers mois de 2018, dépassant ainsi largement l'estimation moyenne des analystes qui n'était que de 1,53 dollar.



Le fabricant -entre autres- des moteurs d'avions Pratt & Whitney et des ascenseurs Otis affiche des revenus en hausse de 15% à 18 milliards de dollars, dont une croissance organique de 11% et un effet périmètre de 4%.



Fort d'un BPA ajusté en hausse de 14% à 7,61 dollars et de revenus en croissance de 11% à 66,5 milliards sur l'ensemble de 2018, il vise pour 2019 des fourchettes cibles de 7,70-8,00 dollars et de 75,5-77 milliards respectivement.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.