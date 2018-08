United Technologies : acquisition de Predikto

21/08/2018 | 14:01

United Technologies annonce ce mardi l'acquisition de Predikto, une société de logiciels d'analytique prédictive basée à Atlanta, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés par le conglomérat industriel.



'Predikto est connu pour sa solution éprouvée de maintien de santé prédictive basée sur le cloud, qui permet au client de prévoir et d'améliorer la fiabilité des actifs avec une plus grande certitude', explique le groupe.



Mario Montag, le directeur général de Predikto, prendra les fonctions de directeur données et analytique d'United Technologies, conduisent la stratégie et les initiatives du groupe en la matière. Predikto disposera d'une présence à la fois à Atlanta et à Brooklyn.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.