United Technologies : projet de scission en trois sociétés

27/11/2018 | 13:02

Le conglomérat américain United Technologies envisage de se scinder en trois sociétés indépendantes, maintenant qu'il a finalisé l'acquisition de Rockwell Collins.



United Technologies a ainsi déclaré que cette séparation donnerait naissance à trois sociétés leaders du secteur, dont United Technologies (comprenant Collins Aerospace Systems et Pratt & Whitney),

Otis (fabricant d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques), et Carrier (fournisseur de produits de réfrigération et de protection contre les incendies).



United Technologies a à cette occasion mis à jour ses perspectives pour 2018. Le groupe prévoit désormais des ventes comprises entre 64,5 milliards de dollars et 65 milliards de dollars, en hausse par rapport à une fourchette de 64 à 64,5 milliards de dollars annoncée précédemment. Cependant, en raison l'acquisition de Rockwell Collins, son estimation du BPA ajusté pour l'exercice a été ramenée à 7,10-7,20 dollars, contre 7,20-7,30 dollars auparavant.





