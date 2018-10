United Technologies relève ses prévisions malgré le recul de son bénéfice

New York (awp/afp) - Le conglomérat industriel américain United Technologies, qui fabrique les moteurs d'avions Pratt&Whitney et les ascenseurs Otis, a relevé mardi ses objectifs financiers annuels en dépit d'un recul de son bénéfice trimestriel.

Le groupe de Farmington (Connecticut) a enregistré un profit net de 1,24 milliard de dollars au troisième trimestre, en baisse de 6,9% sur un an, ce qui s'est toutefois traduit par un bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, de 1,93 dollar contre 1,82 dollar attendu en moyenne par les analystes.

Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 9,6% à 16,51 milliards de dollars, supérieur aux 16,15 milliards anticipés par les marchés. La croissance organique des ventes est moindre, de l'ordre de 8%, car les revenus de la société avaient été plombés au troisième trimestre 2017 par une charge importante liée aux moteurs d'avions Pratt&Whitney.

A Wall Street, le titre hésitait dans les échanges électroniques de pré-séance: après avoir évolué dans le rouge, il montait de 0,40% vers 11H30 GMT.

United Technologies, qui vend ses produits à travers le monde, a relevé ses prévisions annuelles, en dépit des risques encourus du fait de la guerre commerciale, notamment entre les Etats-Unis et la Chine.

Le fabricant des systèmes d'air conditionné Carrier table désormais sur un bénéfice par action compris entre 7,20 et 7,30 dollars contre 7,10 à 7,25 dollars auparavant, tandis que le chiffre d'affaires devrait ressortir dans une fourchette de 64 à 64,5 milliards au lieu de 63,5 à 64,5 milliards précédemment.

Les analystes escomptent un bénéfice aux alentours de 7,23 dollars et des recettes de 64,58 milliards.

L'optimisme de l'entreprise repose sur l'intégration de l'équipementier aéronautique américain Rockwell Collins, racheté récemment pour 30 milliards de dollars.

Les autorités américaines ont donné début octobre leur feu vert à cette transaction censée donner à United Technologies plus de poids dans les négociations avec Boeing et Airbus dans le secteur des services, qui englobe la maintenance des appareils et des réacteurs (réparation et révision), la modification des cabines, la connectivité des avions, la gestion des systèmes de navigation aérienne, les services d'ingénierie et de traitement des données d'information, la formation.

afp/rp