United Technologies : relèvement d'objectifs annuels

24/07/2018 | 13:21

Affichant des trimestriels meilleurs que prévu, United Technologies relève ses objectifs pour 2018, visant désormais un BPA ajusté entre 7,10 et 7,25 dollars et des revenus entre 63,5 et 64,5 milliards, contre 6,95-7,15 dollars et 63-64,5 milliards précédemment.



Sur son deuxième trimestre, le fabricant des moteurs d'avions Pratt & Whitney et des ascenseurs Otis a réalisé un bénéfice par action ajusté en croissance de 6% à 1,97 dollar, dépassant ainsi de 12 cents l'estimation moyenne des analystes.



Les revenus du conglomérat industriel sont ressortis en hausse de 9% à 16,7 milliards de dollars, dont une croissance organique de 6%, ce qui marque son quatrième trimestre de rang d'une croissance organique d'au moins 5%.



